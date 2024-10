Finché morte non ci separi 2: Melissa Barrera spera in una reunion con i registi di Scream Radio Silence (Di sabato 26 ottobre 2024) Melissa Barrera spera di poter partecipare all'attesissimo sequel di Finché morte non ci separi, che sarà diretto dal collettivo di registi di Scream, Radio Silence. L'attrice Melissa Barrera ha collaborato per la prima volta con il collettivo di registi noto come Radio Silence per Scream del 2022, una collaborazione che è proseguita con Scream VI e Abigail. I registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin saranno i prossimi a dirigere Ready or Not 2 (in italiano Finché morte non ci separi) e, sebbene la Barrera non sia stata coinvolta negli ultimi aggiornamenti sul progetto, ha espresso il suo interesse a partecipare al prossimo sequel. Pur non essendo direttamente coinvolta, la Barrera conferma di conoscere già la storia che verrà esplorata, il che la rende ancora più Movieplayer.it - Finché morte non ci separi 2: Melissa Barrera spera in una reunion con i registi di Scream Radio Silence Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 26 ottobre 2024)di poter partecipare all'attesissimo sequel dinon ci, che sarà diretto dal collettivo didi. L'attriceha collaborato per la prima volta con il collettivo dinoto comeperdel 2022, una collaborazione che è proseguita conVI e Abigail. ITyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin saranno i prossimi a dirigere Ready or Not 2 (in italianonon ci) e, sebbene lanon sia stata coinvolta negli ultimi aggiornamenti sul progetto, ha espresso il suo interesse a partecipare al prossimo sequel. Pur non essendo direttamente coinvolta, laconferma di conoscere già la storia che verrà esplorata, il che la rende ancora più

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Melissa Barrera nel cast della nuova serie thriller prodotta da James Wan e Simu Liu - A capitanare il cast della nuova serie del cineasta, a fianco della star di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, ci sarà anche l'attrice di Scream. Melissa Barrera è il nome di punta dei nuovi arrivi nel cast della serie thriller di James Wan, ... (Movieplayer.it)

Your Monster : Melissa Barrera alle prese con un mostro nel suo armadio - L’astro nascente del cinema horror Melissa Barrera è la protagonista del primo trailer di Your Monster, il film diretto dall’esordiente Caroline Lindy. Presentato in anteprima durante la scorsa edizione del Sundance Film Festival, il film Your ... (Universalmovies.it)

Melissa Barrera si innamora della creatura nel suo armadio nel primo trailer di Your Monster - Dopo alcune foto promozionali ufficiali, Vertical ha diffuso il primo trailer di Your Monster, che vede protagonista Melissa Barrera. Vertical ha diffuso il primo trailer della nuova commedia horror Your Monster, che vede come protagonista Melissa ... (Movieplayer.it)

Scream - Jenna Ortega sul licenziamento di Melissa Barrera : "Essere sempre politically correct non è umano" - La star di Mercoledì e Beetlejuice Beetlejuice ha difeso la collega allontanata dal franchise. L'ex star di Scream Jenna Ortega ha fornito la propria opinione sul controverso licenziamento di Melissa Barrera dal settimo film del franchise. Secondo ... (Movieplayer.it)