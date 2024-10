Attacchi israeliani in Libano: il video dell’Idf mostra soldati oltre il confine (Di sabato 26 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha diffuso un filmato che mostra quelli che, secondo quanto sostiene l’Idf, sono Attacchi aerei contro strutture di Hezbollah nel Libano meridionale. Il filmato mostrerebbe anche soldati che operano oltre il confine. Israele ha aumentato la pressione su Hezbollah lanciando un’invasione di terra nel Libano meridionale. Più di un milione di libanesi sono stati sfollati e il bilancio delle vittime è salito vertiginosamente con gli Attacchi aerei che hanno colpito Beirut e dintorni. Secondo il ministero della Sanità di Beirut, il bilancio complessivo dell’ultimo anno è di oltre 2.600 morti e 12.200 feriti. Lapresse.it - Attacchi israeliani in Libano: il video dell’Idf mostra soldati oltre il confine Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha diffuso un filmato chequelli che, secondo quanto sostiene l’Idf, sonoaerei contro strutture di Hezbollah nelmeridionale. Il filmato mostrerebbe ancheche operanoil. Israele ha aumentato la pressione su Hezbollah lanciando un’invasione di terra nelmeridionale. Più di un milione di libanesi sono stati sfollati e il bilancio delle vittime è salito vertiginosamente con gliaerei che hanno colpito Beirut e dintorni. Secondo il ministero della Sanità di Beirut, il bilancio complessivo dell’ultimo anno è di2.600 morti e 12.200 feriti.

