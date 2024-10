Donnapop.it - Valeria Falcioni, avete mai visto la moglie di Giuli? Dove lavora e di che malattia soffre?

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)è ladel Ministro della Cultura Alessandro. Scopriamo di seguito tutto ciò che la riguarda, sia del suo profilo pubblico sia privato! Leggi anche: Federica Corsini, chi è ladel ministro Sanano? Hanno figli insieme? Professionista affermata nel campo del giornalismo,è la donna sposata con il Ministro della Cultura Alessandro. Al dentro dell’attenzione mediatica e popolare per essere accanto a un uomo della Repubblica Italiana, è molto riservata e di le si sa molto poco. Sveliamo di seguito alcuni dettagli della sua vita! QUI trovi un video dei coniugi. Etàmantiene un profilo privato blindatissimo, per cui non è nota la sua età. Allo stesso modo non si conosce il luogo e la data della sua nascita.