Turchia: X blocca l'accesso a più di 100 account di giornalisti e attivisti (Di venerdì 25 ottobre 2024) La piattaforma di social media X blocca l'accesso a più di 100 account di giornalisti e attivisti in Turchia. Continua la repressione della libertà di espressione in Turchia. Turchia: X blocca l'accesso a più di 100 account La piattaforma di social media X ha bloccato l'accesso a oltre 100 account appartenenti a giornalisti, attivisti e

