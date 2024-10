Scoop del Wall Street Journal: dalla Russia dati satellitari agli Houthi per gli attacchi nel Mar Rosso (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Russia sta favorendo gli attacchi dei miliziani yemeniti Houthi con droni e missili verso le navi occidentali che transitano nel Mar Rosso. Lo rivela il Wall Street Journal citando una fonte anonima e due funzionari europei della Difesa. Secondo questa rivelazione dati satellitari sono stati prima girati a membri del Corpo delle guardie rivoluzionarie Scoop del Wall Street Journal: dalla Russia dati satellitari agli Houthi per gli attacchi nel Mar Rosso L'Identità . Lidentita.it - Scoop del Wall Street Journal: dalla Russia dati satellitari agli Houthi per gli attacchi nel Mar Rosso Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lasta favorendo glidei miliziani yemeniticon droni e missili verso le navi occidentali che transitano nel Mar. Lo rivela ilcitando una fonte anonima e due funzionari europei della Difesa. Secondo questa rivelazionesono stati prima girati a membri del Corpo delle guardie rivoluzionariedelper glinel MarL'Identità .

