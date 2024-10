Lapresse.it - Rinvio Bologna-Milan, l’ad rossoblu Fenucci: “Scelta saggia, incasso andrà in parte alle famiglie colpite”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La decisione di rinviare? “C’è una situazione oggettiva di difficoltà nella zona dello stadio Dall’Ara, dove ci sono stati anche dei crolli. Quindi aldilà della solidarietà che sempre esprimiamo a favore dellec’era anche una situazione oggettiva che rendeva difficile la disputa della partita a”. Così l’amministratore delegato del, Claudio, dopo l’assemblea di Lega Serie A ao, in merito aldella gara con i rossoneri, originariamente in programma per sabato, a causa del maltempo. “Mi sembra che sia la decisione più, perché consente anche di salvaguardare l’della gara che insarà devolutopopolazioni”, ha aggiunto.