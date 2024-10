Palazzo San Giorgio si illumina di rosa contro il tumore al seno (Di venerdì 25 ottobre 2024) Anche Palazzo San Giorgio, come altri monumenti in diverse città italiane, si illumina di rosa in occasione del mese di ottobre dedicato alla prevenzione contro il tumore al seno. L'iniziativa è promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) che lancia la campagna "Nastro rosa Reggiotoday.it - Palazzo San Giorgio si illumina di rosa contro il tumore al seno Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) AncheSan, come altri monumenti in diverse città italiane, sidiin occasione del mese di ottobre dedicato alla prevenzioneilal. L'iniziativa è promossa dalla Lega italiana per la lottai tumori (Lilt) che lancia la campagna "Nastro

Metsola lascia Palazzo Chigi dopo incontro con Meloni - il saluto coi baci sulle guance - (Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2024 Dopo circa un'ora, Roberta Metsola, presidente del Parlamento Ue ha lasciato Palazzo Chigi, dove ha incontrato la premier Giorgia Meloni. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev (Iltempo.it)

Barricate contro l'abbattimento del palazzo : "Ci dovranno uccidere" - L'atmosfera è tesa, tesissima. Lo si comprende quando Walter afferma senza tentennamenti: "Finirà in tragedia, ci faremo uccidere piuttosto che lasciare la casa". La casa in questione è una palazzina su quattro livelli di via Bologna, Comune di ... (Napolitoday.it)

VIDEO - Auto a tutta velocità si schianta contro un palazzo : paura in via Battisti - Pisa, 23 ottobre 2024 - Un breve video, catturato da una telecamera di sicurezza di un'attività locale, ha ripreso un incidente avvenuto questa mattina alla rotonda di via Battisti, a pochi passi dalla stazione centrale di Pisa. Un'auto rossa ha ... (Lanazione.it)