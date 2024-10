Orsini, 'disposti a trovare nell'industria i siti nucleare' (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Sul nucleare serve correre e serve fare presto". Lo ha dichiarato a Brindisi il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nel suo intervento all'assemblea generale 'Facciamo il futuro. Brindisi'. "Serve la responsabilità di tutti perché il nucleare di oggi - ha aggiunto - non è più quello di prima e seconda generazione queste grandi centrali da 1 a 3 giwatt. Credo che presto verrà costituita una società dove capofila ci sia Enel, Ansaldo e Leonardo. Io credo che questo sia il primo via e sia una cosa positiva perché vuol dire investire in questo Paese nel nucleare. Gli smr (small modular reactors) sono sicuri. Alla quarta generazione sono contenuti". "Noi come industria siamo disponibili a trovare la location all'interno delle nostre industrie. Capisco - ha concluso Orsini - che per un sindaco trovare un posto sia complicato: ve li troviamo noi i posti. Quotidiano.net - Orsini, 'disposti a trovare nell'industria i siti nucleare' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Sulserve correre e serve fare presto". Lo ha dichiarato a Brindisi il presidente di Conf, Emanuele, nel suo intervento all'assemblea generale 'Facciamo il futuro. Brindisi'. "Serve la responsabilità di tutti perché ildi oggi - ha aggiunto - non è più quello di prima e seconda generazione queste grandi centrali da 1 a 3 giwatt. Credo che presto verrà costituita una società dove capofila ci sia Enel, Ansaldo e Leonardo. Io credo che questo sia il primo via e sia una cosa pova perché vuol dire investire in questo Paese nel. Gli smr (small modular reactors) sono sicuri. Alla quarta generazione sono contenuti". "Noi comesiamo disponibili ala location all'interno delle nostre industrie. Capisco - ha concluso- che per un sindacoun posto sia complicato: ve li troviamo noi i posti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Orsini spiazza tutti : a Netanyahu serve che la guerra duri a lungo - Con l'attacco dell'Iran a Israele in risposta dei raid in Libano per colpire Hezbollah nei talk show si torna a parlare diffusamente di guerra. A È sempre Cartabianca, su Rete 4, il professor Alessandro Orsini introduce nel dibattito un ... (Iltempo.it)

Riforma voto in condotta - Corsini : “La deterrenza non serve. L’educazione non è un sistema di premi e punizioni” - Le nuove regole sulla condotta a scuola, approvate in via definitiva dal Parlamento a fine settembre, modificano la valutazione del comportamento degli studenti, introducendo nuove norme sulle sospensioni per gli alunni di medie e ... (Orizzontescuola.it)

Orsini suona la carica : "Serve una grande Samb" - "Contro la capolista ci attende una partita molto difficile". Tommaso Orsini presenta così, ai microfoni di Pianeta Samb su Radio Azzurra, il match di domani al Riviera delle Palme con L’Aquila. "La Samb non ha nulla di meno rispetto agli ... (Ilrestodelcarlino.it)

Confindustria - Orsini indica la rotta : “Serve una politica industriale europea più solida” - Orsini chiarisce come la filiera delle automotive in Italia sia in difficoltà . Ciò è dovuto alla depauperazione del futuro dopo aver dato vita alle auto più iconiche del mondo L'articolo Confindustria, Orsini indica la rotta: “Serve una politica ... (Ildifforme.it)