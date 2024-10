Nuovo stadio a Milano, ecco quanto dovranno spendere Inter e Milan (Di venerdì 25 ottobre 2024) La svolta tanto attesa per il futuro dello stadio di San Siro e delle aree circostanti sembra avvicinarsi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Agenzia delle entrate ha stabilito una valutazione provvisoria di 200 milioni di euro per l’impianto e per i terreni destinati alla costruzione di un Nuovo impianto. Nonostante la cifra non sia ancora ufficiale, «è uno step decisivo» ha commentato il sindaco Giuseppe Sala, che ha parlato di una vera svolta però quando Milan e Inter faranno «la manifestazione di Interesse». La riunione dei vertici dei club insieme a Sala e alla soprintendente Milanese Antonella Carpani con i ministri Giuli e Abodi ha segnato un passo avanti: risolto il nodo del vincolo storico, il Nuovo stadio potrebbe includere solo alcune parti della struttura attuale, come la torre sud-est e alcune sezioni della tribuna arancio e della curva sud. Lettera43.it - Nuovo stadio a Milano, ecco quanto dovranno spendere Inter e Milan Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La svolta tanto attesa per il futuro dellodi San Siro e delle aree circostanti sembra avvicinarsi. Secondoriportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Agenzia delle entrate ha stabilito una valutazione provvisoria di 200 milioni di euro per l’impianto e per i terreni destinati alla costruzione di unimpianto. Nonostante la cifra non sia ancora ufficiale, «è uno step decisivo» ha commentato il sindaco Giuseppe Sala, che ha parlato di una vera svolta però quandofaranno «la manifestazione diesse». La riunione dei vertici dei club insieme a Sala e alla soprintendenteese Antonella Carpani con i ministri Giuli e Abodi ha segnato un passo avanti: risolto il nodo del vincolo storico, ilpotrebbe includere solo alcune parti della struttura attuale, come la torre sud-est e alcune sezioni della tribuna arancio e della curva sud.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Quanto dovranno pagare Inter e Milan per comprare lo stadio e le aree di San Siro - Entro novembre l'Agenzia delle Entrate ufficializzerĂ la valutazione per l'acquisto dello stadio 'Meazza' e delle aree limitrofe. Si tratta di un prezzo che non sarĂ trattabile e che Inter e Milan dovranno pagare se intendono proseguire con il ... (Fanpage.it)

San Siro : quanto costa parcheggiare vicino allo stadio ora che gli stalli sono “presidiati” da Atm - Milano, 25 ottobre 2024 – Parcheggiare accanto allo stadio di San Siro pagando la tariffa comunale (1,20 euro l’ora) sulle strisce blu non è più un sogno. In occasione di Milan-Bruges, martedì, lo hanno constatato gli stessi automobilisti che hanno ... (Ilgiorno.it)

Stadio di San Siro - Sala : "Presto sapremo quanto vale" - Non c'è ancora una data per il prossimo incontro tra il Comune di Milano da una parte e Milan e Inter dall'altra, ma per il sindaco Beppe Sala occorre accelerare. Il primo cittadino lo ha detto venerdì mattina a margine della presentazione del ... (Milanotoday.it)

Acquisto stadio Maradona : ecco quanto vuole pagare De Laurentiis - Il Napoli vuole acquistare lo stadio Diego Armando Maradona: svelata la cifra che vorrebbe spendere De Laurentiis Non è un mistero e la storia va avanti da anni. Ma da quando l’Italia è diventata organizzatrice di EURO 2032, Aurelio De Laurentiis è ... (Spazionapoli.it)