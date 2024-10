Iltempo.it - Meloni lancia la volata a Bucci e travolge la sinistra? "Guarda dal buco della serratura"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) «Lasciamo allare dal, noi continuiamo a lavorare e a portare avanti le riforme giuste» del premierato, dell'autonomia egiustizia, perché «la maggioranzamagistratura» non ne può più delle correnti politicizzate, «dicono che vogliamo il controllopolitica» sui giudici, «veramente la riforma dice che il Parlamento non elegge più una parte del Csm, casomai lo togliamo il controllopolitica sulla magistratura». Nei giorni in cui la politica si dibatte sulle polemiche riguardo il ministroCultura Giuli, sulle dimissioni del suo caposegreteria Spano, alla vigiliatrasmissione 'Report' che ha già ha preannunciato nuove rivelazioni, la premier Giorgiapromette di tirare dritto.