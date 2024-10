Quifinanza.it - La sedia con la pila di vestiti usati diventa un pezzo di design green

(Di venerdì 25 ottobre 2024) È un segreto universale in ogni casa, quasi un monumento silenzioso alle nostre buone intenzioni che si scontrano con una vita piena di impegni. Ma questapotrebbe essere un nemico nascosto della sostenibilità, in agguato nelle case di tutti. Una ricerca Beko Europe condotta da Ipsos Italia rivela che circa 6 italiani su 10 hanno uno specifico luogo od’arredo dedicato aigià indossati, non abbastanza sporchi per essere lavati ma nemmeno perfettamente puliti, creando la cosiddetta “dei”. E se la famosa “dei” non fosse più qualcosa da nascondere, ma undielegante in grado di contribuire a ridurre l’impatto ambientale? Nasce così il progetto “Wash Less“, un rivoluzionario elemento d’arredo frutto della collaborazione tra il brand Whirlpool e il noto marchio di arredamento Natuzzi.