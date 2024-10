Il governo tira dritto sul canone RAI in bolletta (nonostante la bocciatura della Commissione UE) (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Commissione UE lo sta dicendo da tempo. Ma l’Italia sta facendo orecchie da mercante. Dal 2017 – come previsto dalla riforma voluta da Matteo Renzi -, il canone Rai si paga all’interno della bolletta dell’energia elettrica, alla voce oneri impropri. Tuttavia, dopo qualche anno di assestamento, la Commissione Europea ha fatto sapere al nostro Paese che questa tipologia di erogazione del canone non va bene e deve essere modificata. La prima volta che l’organismo comunitario aveva avanzato questa richiesta all’Italia è stata nel 2021: senza l’adeguamento con questa decisione, infatti, la Commissione avrebbe rivisto il meccanismo di affidamento dei fondi del Next Generation Eu ai sensi della «decisione di esecuzione del Consiglio», che si era preoccupato di fissare gli obiettivi dell’Italia per il suo Pnrr. Giornalettismo.com - Il governo tira dritto sul canone RAI in bolletta (nonostante la bocciatura della Commissione UE) Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) LaUE lo sta dicendo da tempo. Ma l’Italia sta facendo orecchie da mercante. Dal 2017 – come previsto dalla riforma voluta da Matteo Renzi -, ilRai si paga all’internodell’energia elettrica, alla voce oneri impropri. Tuttavia, dopo qualche anno di assestamento, laEuropea ha fatto sapere al nostro Paese che questa tipologia di erogazione delnon va bene e deve essere modificata. La prima volta che l’organismo comunitario aveva avanzato questa richiesta all’Italia è stata nel 2021: senza l’adeguamento con questa decisione, infatti, laavrebbe rivisto il meccanismo di affidamento dei fondi del Next Generation Eu ai sensi«decisione di esecuzione del Consiglio», che si era preoccupato di fissare gli obiettivi dell’Italia per il suo Pnrr.

