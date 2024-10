Fratelli d'Italia cala nei sondaggi: colpa dei centri per migranti in Albania? Sale il Pd (Di venerdì 25 ottobre 2024) Mentre il ministero della Cultura continua a non far dormire sonni tranquilli alla premier Giorgia Meloni e le "forche caudine" delle aule di Camera e Senato attendono la manovra 2025, con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, dovrà parare i colpi che arriveranno dagli emendamenti della Today.it - Fratelli d'Italia cala nei sondaggi: colpa dei centri per migranti in Albania? Sale il Pd Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Mentre il ministero della Cultura continua a non far dormire sonni tranquilli alla premier Giorgia Meloni e le "forche caudine" delle aule di Camera e Senato attendono la manovra 2025, con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, dovrà parare i colpi che arriveranno dagli emendamenti della

Fratelli d'Italia stabile - il Pd torna a 'quota 23'. Cosa dicono gli ultimi sondaggi - AGI - Nei giorni in cui cade il secondo anniversario del Governo Meloni (in carica ufficialmente dal 22 ottobre 2022) è ancora più utile del solito fare il punto sull'orientamento politico degli italiani con la nostra Supermedia. Sul fronte delle ... (Agi.it)

Giuli - tra il sostegno di Fratelli d’Italia e le accuse della sinistra - La situazione resta tesa, e il futuro di Giuli come ministro della Cultura dipenderà non solo dalle sue capacità di affrontare le sfide in arrivo, ma anche dalla capacità di Fratelli d'Italia di rimanere unito e coeso L'articolo Giuli, tra il ... (Ildifforme.it)

Giuli - da Spano a una seconda Cutro : tensione dai Fratelli d’Italia - La situazione resta tesa, e il futuro di Giuli come ministro della Cultura dipenderà non solo dalle sue capacità di affrontare le sfide in arrivo, ma anche dalla capacità di Fratelli d'Italia di rimanere unito e coeso L'articolo Giuli, da Spano a ... (Ildifforme.it)

Giuli senza rete nella guerra tra clan di Fratelli d’Italia - Se qualcuno aveva creduto alla favola di una partito che era passato dal 3% al 29% con una guida costante (le sorelle Meloni) e senza correnti, si è dovuto ricredere. […] The post Giuli senza rete nella guerra tra clan di Fratelli d’Italia first ... (Ilmanifesto.it)