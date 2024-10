Lettera43.it - È morto Paolo Griseri, ex vicedirettore del quotidiano La Stampa

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il giornalista, exde La, ènella notte del 25 ottobre a Torino all’età di 67 anni, a causa di un infarto.lascia la moglie Stefania Aloia, anche lei giornalista e sua collega, con cui si era sposato nel 2023, e un figlio. La sua carriera giornalistica è cominciata negli Anni ’80 presso Il Manifesto, per poi proseguire come inviato per La Repubblica e successivamente per La, dove aveva assunto il ruolo dinel 2020. Nel corso della sua carriera,ha scritto diversi libri sul mondo sindacale e politico. Tra questi figurano Il processo, scritto con Massimo Novelli e Marco Travaglio per Editori Riuniti, e La sfida, realizzato con Sergio Chiamparino e pubblicato da Einaudi, in cui analizzava le potenzialità politiche del Partito democratico nel Nord Italia.