Dramma sfiorato ad Agropoli: cade un pezzo di cemento da un palazzo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tensione, nel pomeriggio, ad Agropoli: nei pressi del Corso Garibaldi, ha ceduto ed è crollato un pezzo di cemento da un palazzo, finendo sull’isola pedonale.Fortunatamente, nessun ferito. Sul posto, oltra ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza, anche la Polizia Municipale Salernotoday.it - Dramma sfiorato ad Agropoli: cade un pezzo di cemento da un palazzo Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tensione, nel pomeriggio, ad: nei pressi del Corso Garibaldi, ha ceduto ed è crollato undida un, finendo sull’isola pedonale.Fortunatamente, nessun ferito. Sul posto, oltra ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza, anche la Polizia Municipale

