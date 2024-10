Tpi.it - Dopo 28 anni una partita di Serie A torna in tv gratis (ma non per tutti): ecco cosa fare per vedere Milan-Napoli

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Per la prima voltaquasi trent’, unadivisibile in televisione in chiaro, anche se non per. L’appuntamento è per martedì 29 ottobre alle 20.45 con, gara valevole per la decima giornata del campionato. Si tratta della prima delle cinque partite dellaA 2024/25 che saranno trasmessi in chiaro nell’ambito del pacchetto “Try and buy” (“prova e compra”) lanciato da Dazn, la piattaforma di streaming che detiene i diritti tv del massimo torneo di calcio. Oltre agli abbonati Dazn, potrannoil match anche i primi 2 milioni di spettatori non abbonati che si registreranno e si collegheranno. Per lorosarà. Si consiglia quindi di collegarsi molto presto, quando Dazn aprirà la finestra della diretta. Magari registrandosi in anticipo per non perdere tempo Qui tutte le informazioni.