Con la Manovra diventa più facile pignorare gli stipendi degli statali che non pagano le tasse (Di venerdì 25 ottobre 2024) Uno degli articoli della legge di bilancio dedicati alla lotta all'evasione farà scattare la novità dal 2026. Oggi se un dipendente pubblico ha un debito con il Fisco sopra i 5mila euro, e il suo stipendio è più di 5mila euro al mese, può partire il pignoramento di un settimo della somma. Dal 2026, la soglia di stipendio si abbasserà a 2.500 euro al mese.

