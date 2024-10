Al via le vaccinazioni antinfluenzali per i pazienti senza medico di base (Di venerdì 25 ottobre 2024) Al via le vaccinazioni antinfluenzali per i pazienti senza medico di base.L'Asl ha comunicato che dal mese di novembre negli ambulatori dei Comuni di Arona, Nebbiuno, Oleggio Castello e Pogno saranno eseguite le vaccinazioni a favore dei pazienti senza medico di medicina generale Novaratoday.it - Al via le vaccinazioni antinfluenzali per i pazienti senza medico di base Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Al via leper idi.L'Asl ha comunicato che dal mese di novembre negli ambulatori dei Comuni di Arona, Nebbiuno, Oleggio Castello e Pogno saranno eseguite lea favore deidi medicina generale

