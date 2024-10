Gaeta.it - Venezia riporta il contributo di accesso turisti: ecco le nuove norme per il 2025

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Giunta Comunale diha adottato una delibera decisiva che segna la reintroduzione deld’per iche visitano la città. Questa misura, che prevede un incremento della tassa per l’anno, rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle disposizioni di quest’anno. Annunciata nei tempi previsti, la delibera si inserisce nella strategia della municipalità per gestire il flussoco, salvaguardando il patrimonio culturale e la qualità della vita dei residenti. Nuovo incremento deldiA partire dal, il costo deldiper i visitatori disalirà a dieci euro, seguendo il tetto massimo stabilito dalla legge. Questo prezzo è decisamente più alto rispetto ai cinque euro previsti per l’anno in corso.