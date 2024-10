Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 24/10/24

(Di giovedì 24 ottobre 2024) No, ragazzi, noi dobbiamo davvero PREGARE, IMPLORARE, ANDARE IN PELLEGRINAGGIO DA PIERSILVIO, SPERARE che oggi Alfonso Signorini non abbia visto il confronto tra Mirco e Giulia a, perché qui a ritrovarceli entrambi nella mistery room, lei vincitrice e loro in coppiacopertina di Chi è davvero UN ATTIMO. Guardate, io non mi voglio sbilanciare su cosa provi o non provi Mirco, perché lui mi sembra davvero avere un carattere molto particolare, e credo che per lunghi tratti nemmeno lui sappia realmente quali siano i suoi sentimenti e i suoi desideri, però se c’è una cosa che ci conferma il confronto di oggi, è quanto sia profondamente sbagliato interrompere una lunga relazione e buttarsi subito in un’altra senza darsi il tempo di far chiarezza con se stessi.