Ultime Notizie Roma del 24-10-2024 ore 19:10 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale bene vi trovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale Ho ricevuto la richiesta delle autorità competenti In Ungheria per la revoca dell’Unità e parlamentare l’Ilaria sali la richiesta è stata inoltrata La commissione affari legali così annunciato la Presidente del Parlamento Europeo Roberta mezz’ora prima dei voti in plenaria a Strasburgo per fare il bilancio di 2 anni di governo la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio pubblicato Social racconta il percorso fatto il 22 ottobre del 2022 esattamente due anni fa prestavo giuramento come presidente del consiglio a due anni di distanza il messaggio del premier li facciamo sentire un estratto del tuo intervento video lavorato instancabilmente per attuare il programma con il quale ci eravamo presentati i pronti agli italiani e su poi avevamo la fiducia di molti di loro alle elezioni del 25 ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 24-10-2024 ore 19:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)dailynews radiogiornale bene vi trovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale Ho ricevuto la richiesta delle autorità competenti In Ungheria per la revoca dell’Unità e parlamentare l’Ilaria sali la richiesta è stata inoltrata La commissione affari legali così annunciato la Presidente del Parlamento Europeo Roberta mezz’ora prima dei voti in plenaria a Strasburgo per fare il bilancio di 2 anni di governo la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio pubblicato Social racconta il percorso fatto il 22 ottobre del 2022 esattamente due anni fa prestavo giuramento come presidente del consiglio a due anni di distanza il messaggio del premier li facciamo sentire un estratto del tuo intervento video lavorato instancabilmente per attuare il programma con il quale ci eravamo presentati i pronti agli italiani e su poi avevamo la fiducia di molti di loro alle elezioni del 25 ...

