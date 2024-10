Thesocialpost.it - Selvaggia Lucarelli contro Laura Pausini per l’ode all’hamburger: “Un peccato”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) In un’intervista a Radio Deejay,ha svelato la sua idea di “hamburger ideale“: “Un pane bianco tradizionale con semi di sesamo in superficie, morbido, una foglia di insalata per dare un tocco di colore, abbondante maionese, un pizzico di ketchup e invece della carne di manzo, pollo: uso pollo fritto”. Questa dettagliata descrizione, rilasciata durante l’episodio del 11 ottobre di Pinocchio, il programma condotto da La Pina, Diego e Valentina Ricci, però, non ha trovato il favore della giornalista, che ha frequentemente commentato la sua scelta di rinunciare alla carne. “È veramente deludente vedere nel 2024 una figura pubblica celebrando un hamburger”, ha scrittosul suo profilo Instagram. “Tra l’altro, parliamo di pollo, e per la precisione pollo broiler, che rappresenta praticamente il 98% del pollo in commercio.