Seconda Categoria Recuperi vincono Trecastelli e Monsano

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Contro Rosora Angeli e Monteporzio. Le gare erano state annullate sabato scorso per il maltempo. La classifica aggiornata VALLESINA, 24 ottobre 2024 – Si sono effettuati itra Monte Porzio eterminato 0-3 con reti di Bucci, Bucci, Bisi e tra-Rosora Angeli – 1-0 in gol Rosi. Le gare erano state annullate sabato scorso causa maltempo. La nuova classifica vede ilportarsi nel gruppone di metà classifica a quota 8 mentre ilche conquista i primi punti stagionali lascia l’ultimo posto e si posiziona sopra la zona play out. Per ilsi attende anche l’annuncio del nuovo allenatore.