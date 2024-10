Pestaggio al 18enne che ha difeso due amiche: scatta l'arresto per Giuseppe De Rosa (Di giovedì 24 ottobre 2024) E' arrivata un'ordinanza cautelare in carcere per Giuseppe De Rosa, 20enne di Latina, autore del brutale Pestaggio a un 18enne che risale alla fine del mese di settembre. E' indagato per lesioni personali e miancce aggravate dal metodo mafioso e anche per violazione degli obblighi imposto dalla Latinatoday.it - Pestaggio al 18enne che ha difeso due amiche: scatta l'arresto per Giuseppe De Rosa Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) E' arrivata un'ordinanza cautelare in carcere perDe, 20enne di Latina, autore del brutalea unche risale alla fine del mese di settembre. E' indagato per lesioni personali e miancce aggravate dal metodo mafioso e anche per violazione degli obblighi imposto dalla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prende il volo un “Richard Mille“ da 228mila euro: arrestato a Milano rapinatore seriale di orologi - MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia… Leggi ... (informazione.it)

Ha rapinato orologi di lusso in centro a Milano per 250mila euro, arrestato - E' stato rintracciato in provincia di Pisa e arrestato l'egiziano di 18 anni accusati di aver rapinato orologi di lusso a Milano. Rapine di orologi di lusso: arrestato un 18enne La Polizia di Stato… L ... (informazione.it)

Barba incolta e cappellino per camuffarsi: preso a Tre Archi il 18enne accusato di rapina e coinvolto nella rissa mortale - FERMO Diciotto anni appena compiuti, ma il curriculum di reati e la pericolosità sono già da criminale navigato. È finito in manette e si trova in un carcere minorile, ... (corriereadriatico.it)