NBA i risultati della notte 24 ottobre | Fontecchio esordio flop I Bucks partono subito forte

(Di giovedì 24 ottobre 2024) SecondaNBA negli USA, sono state ben 10 le partite giocate questastagionale per i Detroit Pistons di Simone, Indiana Pacers, Miami Heat, Orlando Magic, Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, Philadelphia Sixers, Milwaukee, Houston Rockets, Charlotte Hornets, New Orleans Pelicans, Chicago Bulls, Utah Jazz, Memphis Grizzlies, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers e Golden State Warriors.da dimenticare per Simonee i suoi Detroit Pistons, che cedono in casa contro gli Indiana Pacers per 109-115. Match deciso nell’ultimo quarto, con i Pacers che cambiano ritmo e la chiudono. Non cambia ritmo, invece, l’azzurro di Detroit che chiude con 0 punti, 0/6 al tiro e un solo rimbalzo.