Migranti | La Russa solidarietà ad Albano intimidazioni ingiustificabili

Roma, 24 ott. (LaPresse) – "Esprimo la totale solidarietà, mia personale e del Senato della Repubblica, alla giudice Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica, alla quale sono state rivolte gravi minacce di morte. Condanno con la massima fermezza tali intimidazioni che mai possono trovare alcuna giustificazione". Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Circa un anno fa, rispondendo positivamente a un loro cortese invito, ho partecipato molto volentieri al congresso di Magistratura Democratica che si teneva Napoli. Ritenevo e ritengo tuttora che il dialogo e l'apertura all'ascolto, a ogni livello, siano valori irrinunciabili e imprescindibili. Si possono avere idee e opinioni diverse ma mai devono venire meno il confronto civile e il rispetto reciproco", aggiunge.

Migranti : Bonelli - 'solidarietà ad Albano - destra delegittima magistratura' - " Lo dichiara Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. (Adnkronos) - "Esprimo la mia piena solidarietà alla giudice Silvia Albano, oggetto di gravi minacce per aver svolto il suo dovere. Quanto accaduto è il risultato del clima di attacco contro la magistratura che ha come scopo la sua delegittimazione, clima creato ad arte dalla destra in questo paese che non accetta le sentenze dei tribunali perché vorrebbero esercitare insieme potere esecutivo e giudiziario. (Liberoquotidiano.it)