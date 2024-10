Ilgiorno.it - Maxi-depuratore del Garda. Nuovo confronto in Regione: "Alternative senza perder tempo"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Al via unciclo di audizioni, in commissione regionale ambiente, suldel. Nel Veronese la realizzazione procede tra allarmi per la mancanza di risorse. A Brescia, il progetto è nella fase della progettazione, con due impianti da fare a Gavardo e Montichiari e scarico nel Chiese: una scelta calata sui territorialcun coinvolgimento, come ha ricordato ieri in commissione la consigliere dem Miriam Cominelli. Al Pirellone si è discussa la mozione presentata 18 mesi fa per la revisione della convenzione traLombardia, Veneto e Ministero dell’Ambiente, di cui prima firmataria era l’attuale consigliera regionale del M5S Paola Pollini.