Gaza, “al nord oltre 770 morti in 19 giorni”. Abbas: “Israele vuole svuotare la Striscia dai palestinesi” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non si ferma la nuova offensiva militare israeliana nel nord di Gaza. In 19 giorni “ci sono più di 770 morti e ci sono ancora morti sotto le macerie (degli edifici presi di mira dai raid) e nelle strade”, ha detto all’Afp il portavoce della protezione civile di Hamas , Mahmoud Bassal. Solo nelle ultime ore 16 persone sono state uccise e 32 sono rimaste ferite in un attacco delle Israel Defense Forces contro una scuola nel campo profughi di Nuseirat. Secondo l’ospedale Al Awda, citato da Sky News, tra le vittime ci sono anche bambini. La scuola Al-Shuhada stava dando rifugio a palestinesi sfollati. Israele vuole “svuotare” la Striscia di Gaza dai palestinesi, soprattutto nella parte settentrionale, ha detto il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas. Ilfattoquotidiano.it - Gaza, “al nord oltre 770 morti in 19 giorni”. Abbas: “Israele vuole svuotare la Striscia dai palestinesi” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non si ferma la nuova offensiva militare israeliana neldi. In 19“ci sono più di 770e ci sono ancorasotto le macerie (degli edifici presi di mira dai raid) e nelle strade”, ha detto all’Afp il portavoce della protezione civile di Hamas , Mahmoud Bassal. Solo nelle ultime ore 16 persone sono state uccise e 32 sono rimaste ferite in un attacco delle Israel Defense Forces contro una scuola nel campo profughi di Nuseirat. Secondo l’ospedale Al Awda, citato da Sky News, tra le vittime ci sono anche bambini. La scuola Al-Shuhada stava dando rifugio asfollati.” ladidai, soprattutto nella parte settentrionale, ha detto il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud

