È morto Ron Ely star di Tarzan, l’addio della figlia: “Il mio cuore è in pezzi” (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'attore Ron Ely è morto a 86 anni. Fu uno dei primi attori a interpretare Tarzan sul piccolo schermo. Il messaggio della figlia Kirsten. Fanpage.it - È morto Ron Ely star di Tarzan, l’addio della figlia: “Il mio cuore è in pezzi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'attore Ron Ely èa 86 anni. Fu uno dei primi attori a interpretaresul piccolo schermo. Il messaggioKirsten.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morto Ron Ely - star del primo Tarzan televisivo aveva 86 anni - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Morto Ron Ely - star del primo Tarzan televisivo aveva 86 anni - Nato come Ronald Pierce Ely il 21 giugno 1938 a Hereford, nel Texas, alto un metro e novanta e con gli occhi azzurri, l’attore era già apparso al fianco di Clint Walker in “La notte dell’orso” e con Ursula Andress in “Una per morire”, film usciti nel 1966, quando fu assunto per indossare il perizoma in una nuova serie della Nbc. (Dailyshowmagazine.com)

Morto Ron Ely - star del primo Tarzan televisivo aveva 86 anni - L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 29 settembre, è stato dato dalla figlia Kirsten […]. (Adnkronos) – L'attore statunitense Ron Ely, che ha interpretato il Signore della Giungla nella prima serie televisiva di "Tarzan" (1966-68), è morto all'età di 86 anni nella sua casa di Los Alamos, nella contea di Santa Barbara, in California, per cause naturali. (Periodicodaily.com)