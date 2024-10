Caso Regeni: ex direttore Aise, Giulio non era 007 italiano (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (LaPresse) – Giulio Regeni, “non lo conoscevamo e, soprattutto, non era un agente del Servizio italiano, non lo conoscevamo e non risultano elementi di conoscenza diretta o indiretta con lui. Chiesi ai Servizi inglesi se Giulio fosse una loro fonte e mi è stato detto di no e comunicai tutto questo”. Così Alberto Manenti, ex direttore dell’Aise, nel corso della sua deposizione davanti ai giudici della Corte d’Assise di Roma e al procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi e all’aggiunto Sergio Colaiocco, nel processo per il rapimento la tortura e l’omicidio, Giulio Regeni, ricercatore friulano assassinato in Egitto nel 2016. Lapresse.it - Caso Regeni: ex direttore Aise, Giulio non era 007 italiano Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (LaPresse) –, “non lo conoscevamo e, soprattutto, non era un agente del Servizio, non lo conoscevamo e non risultano elementi di conoscenza diretta o indiretta con lui. Chiesi ai Servizi inglesi sefosse una loro fonte e mi è stato detto di no e comunicai tutto questo”. Così Alberto Manenti, exdell’, nel corso della sua deposizione davanti ai giudici della Corte d’Assise di Roma e al procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi e all’aggiunto Sergio Colaiocco, nel processo per il rapimento la tortura e l’omicidio,, ricercatore friulano assassinato in Egitto nel 2016.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regeni - la tutor di Cambridge per la prima volta in Aula : “Scelse Giulio la ricerca. Dopo il suo omicidio non sono mai più tornata in Egitto” - Questioni di sicurezza? Su alcuni media ero stata descritta come una spia o come se facessi parte dei Fratelli musulmani”. “Il lavoro di ricerca di Regeni doveva arrivare a marzo a Cambridge: non ho ricevuto dunque nessuno scritto da parte sua”, ha poi concluso la professoressa. Questo il racconto di Maha Abdelrahman, la docente dell’università di Cambridge e tutor di Giulio Regeni, nel corso della sua testimonianza in videoconferenza nel processo a carico dei 4 quattro 007 egiziani. (Ilfattoquotidiano.it)

Giulio Regeni : iniziate le riprese di un documentario di Simone Manetti col sostegno della famiglia - Movimento Film, con la regia di Simone Manetti, ha iniziato le riprese di un film sul caso del ricercatore Giulio Regeni, assassinato in Egitto e ancora senza giustizia. Il documentario ha il sostegno della famiglia di Giulio. (Comingsoon.it)

Iniziate le riprese per il film documentario su Giulio Regeni - (askanews) – È in fase di realizzazione un documentario sulla storia di Giulio Regeni, per la regia di Simone Manetti, con la consulenza di Alessandra Ballerini, prodotto da Mario Mazzarotto per Movimento Film. it. La drammatica vicenda del giovane ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso in Egitto tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016, che ha fatto il giro del mondo, e ha coinvolto coscienze e modificato leggi e giurisprudenza, da sei mesi ha iniziato a trovare finalmente spazio anche nelle aule di tribunale. (Ildenaro.it)