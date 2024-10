Lanazione.it - Calcio. Giovanile. Romaiano, Fratres Perignano e Piagge al comando

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Pisa 24 ottobre 2024 – Fase di rodaggio terminata nei campionati giovanili pisani. Nella categoria Allievi ilè a punteggio pieno con quattro vittorie in altrettante gare. L’ultima sofferta, in rimonta, contro il Soccer Ponsacco per 2 – 1. Al secondo posto l’Atletico Etruria, anch’esso a punteggio pieno con tre vittorie in altrettante gare. L’ultima con un pirotecnico 5 – 4 ai danni del Santa Maria a Monte. Terza piazza per ilche supera agevolmente il Porta a Lucca per 6 – 1 al ‘Biasci’ di Lari. Bene anche Il Romito che piega 3 – 2 il Galleno. Negli Allievi B girone A cinque vittorie e nessun pareggio. Il San Prospero espugna Cascina (0 – 1), mentre il San Giuliano si impone 0 – 4 a Santa Maria a Monte. L’Oltrera travolge 6 – 2 Il Romito ed illiquida l’Atletico Etruria nel derby per 4 – 0. Il Fornacette vince 0 – 2 a Forcoli.