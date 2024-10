Calcio a 5, si torna a giocare: l'Oleodinamica Forlivese sfiderà la capolista Baraccaluga (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo la sospensione della quinta giornata del campionato di serie C1 per via del maltempo che ha colpito la nostra regione nello scorso fine settimana, si torna finalmente in campo. Sabato pomeriggio, l’Oleodinamica Forlivese affronterà al Pala Marabini la capolista Baraccaluga, allenata da Europa.today.it - Calcio a 5, si torna a giocare: l'Oleodinamica Forlivese sfiderà la capolista Baraccaluga Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo la sospensione della quinta giornata del campionato di serie C1 per via del maltempo che ha colpito la nostra regione nello scorso fine settimana, sifinalmente in campo. Sabato pomeriggio, l’affronterà al Pala Marabini la, allenata da

Un aiuto per le famiglie in difficoltà del Forlivese : torna l'appuntamento con "Dona la spesa" - 0 a favore di chi si trova in difficoltà. 0: 47 a Bologna e provincia; sette nella provincia. In Emilia-Romagna l'appuntamento coinvolgerà 184 negozi tra ipercoop e supermercati di Coop Alleanza 3. . Sabato torna "Dona la spesa", l'iniziativa di raccolta di beni di prima necessità di Coop Alleanza 3. (Forlitoday.it)

L'attore e performer forlivese Gabrio Gentilini torna come protagonista in "Dirty dancing" - L'attore e performer forlivese Gabrio Gentilini sarà il protagonista nel ruolo di Johnny Castle nella nuova versione di "Dirty Dancing", in scena al Teatro Carcano di Milano a partire dal 12 dicembre 2024. Gabrio, già protagonista con l'iconico personaggio di Johnny Castle della prima assoluta... (Forlitoday.it)

Magnalonga Forlivese - ritorna la passeggiata tra natura e buon cibo - Tutto è pronto per la terza edizione della Magnalonga Forlivese, organizzata dall’Asd Villagrappa e dal Comitato ASI di Forlì-Cesena con il Patrocinio del Comune di Forlì, passeggiata non competitiva che permette alle famiglie di fare sport e di gustare prodotti tipici del territorio... (Forlitoday.it)