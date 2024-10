Attentato Ankara, Turchia colpisce Pkk (Di giovedì 24 ottobre 2024) 10.00 E' di 5 morti e 22 feriti, 2 gravemente, il bilancio dell'Attentato di ieri davanti alla Tusas,insìdustria aerospaziale alla periferia di Ankara. Uccisi 2 dei 3 terroristi,un uomo e una donna. Nessuno ha rivendicato l'Attentato, attribuito dalle autorità al Pkk, Partito dei lavoratori turchi. In risposta, le forze turche hanno colpito già 32 obiettivi Pkk in Iraq e in Siria. Almeno 12 i morti e 25 feriti in Est e Nord Siria, nei bombardamenti degli aerei militari turchi. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) 10.00 E' di 5 morti e 22 feriti, 2 gravemente, il bilancio dell'di ieri davanti alla Tusas,insìdustria aerospaziale alla periferia di. Uccisi 2 dei 3 terroristi,un uomo e una donna. Nessuno ha rivendicato l', attribuito dalle autorità al Pkk, Partito dei lavoratori turchi. In risposta, le forze turche hanno colpito già 32 obiettivi Pkk in Iraq e in Siria. Almeno 12 i morti e 25 feriti in Est e Nord Siria, nei bombardamenti degli aerei militari turchi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Turchia colpisce le posizioni del Pkk in Iraq e Siria dopo l’attentato di Ankara - Il governo turco ha attribuito al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) la responsabilità dell’attentato del 23 ottobre vicino ad Ankara e condotto degli attacchi di rappresaglia contro le posizioni del gruppo in Iraq e in Siria. Leggi . (Internazionale.it)

Turchia - dopo l’attentato ad Ankara colpiti obiettivi Pkk in Iraq e in Siria - Il ministero della Difesa ha detto che più di 30 obiettivi sono stati “distrutti” nell’offensiva. Ma non tornano mai in sé”, ha detto il ministro della Difesa turco, Yasar Guler, “li perseguiremo fino a quando l’ultimo terrorista non sarà eliminato“. “Diamo a questi farabutti del Pkk la punizione che meritano ogni volta. (Lapresse.it)

Attentato ad Ankara - il governo turco accusa il Pkk : confermati i raid contro 32 obiettivi legati al Partito dei lavoratori del Kurdistan - L’assalto è avvenuto a Kahramankazan, cittadina a circa 50 chilometri a nord-ovest di Ankara. Non sono chiare le ragioni dell’attacco e l’identità del gruppo che lo ha compiuto. Intorno alle 16. “Sono stati colpiti e distrutti 32 obiettivi appartenenti ai terroristi”, hanno reso noto dal ministero della Difesa di Ankara Yaar Guler. (Ilfattoquotidiano.it)