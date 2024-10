Ancona verso il Natale, via le luminarie col Tricolore sul Corso: “Più arredi tecnologici” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ancona, 24 ottobre 2024 – Il tempo stringe, il Natale si avvicina e in Comune si cerca di portare a casa l’intera organizzazione delle festività entro le fine del mese. L’assessore ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio, è “barricato” nel suo ufficio per cercare di chiudere accordi e contratti, senza dover arrivare con il fiato sul collo. Sul tavolo ci sono l’intero allestimento della città e, anche, la festa di Capodanno con il concerto che accompagnerà gli anconetani al 2025. Cose di non poco conto se le si guardano dal punto di vista economico. Un impegno importante per l’amministrazione che metterà sul piatto un consistente contributo al quale si aggiungono i fondi arrivati grazie a un bando regionale al quale ha partecipato il Comune. Ilrestodelcarlino.it - Ancona verso il Natale, via le luminarie col Tricolore sul Corso: “Più arredi tecnologici” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Il tempo stringe, ilsi avvicina e in Comune si cerca di portare a casa l’intera organizzazione delle festività entro le fine del mese. L’assessore ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio, è “barricato” nel suo ufficio per cercare di chiudere accordi e contratti, senza dover arrivare con il fiato sul collo. Sul tavolo ci sono l’intero allestimento della città e, anche, la festa di Capodanno con il concerto che accompagnerà gli anconetani al 2025. Cose di non poco conto se le si guardano dal punto di vista economico. Un impegno importante per l’amministrazione che metterà sul piatto un consistente contributo al quale si aggiungono i fondi arrivati grazie a un bando regionale al quale ha partecipato il Comune.

