Liberoquotidiano.it - "1.500 euro di multa per un rosso in pandemia". Milano, il salasso "senza avviso" è un caso

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) «Dopo tre anni, per unada 167, il Comune mi ha spedito un'ingiunzione di pagamento di 1.500. Ma io non ho mai ricevuto alcuna notifica». M.D., cittadina milanese, racconta a Libero l'odissea che sta vivendo tra centralini, uffici e accessi agli atti per ripercorrere le tappe di una vicenda grottesca ma verosimilmente non unica nel panorama milanese delle sanzioni a pioggia. «Sono stata allo sportello dei vigili in via Friuli e risulta a mio carico un passaggio colal semaforo, oltre a due punti in meno sulla patente, ma non c'è prova che mi sia stato notificato il secondonella cassetta della posta così come previsto. Di fronte a una tale cifra sono costretta a fare ricorso al giudice di pace», spiega la signora. Documenti alla mano le discrepanze sono diverse.