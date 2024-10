Ilgiorno.it - Sul palco del Binario Nova. Da Orwell a Paolo Rossi. Va in scena il disincanto

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In partenza sabato una stagione tutta nuova per il teatro comunale, forte dei risultati ottenuti al termine del secondo anno di partnership fra La Danza Immobile Srl Impresa Sociale Ets, che gestisce il Teatro7 di Monza, e l’amministrazione comunale. Il primo appuntamento è per sabato, con un concerto gospel gratuito, aperto a tutta la cittadinanza: Rejoice Gospel Choir, diretto da Gianluca Sambataro, offrirà un viaggio fatto di suggestioni che spaziano dal groove intenso del Gospel americano alle dolci linee melodiche di quello europeo, passando dal commovente Spiritual, più tradizionale, per arrivare alle melodie degli Hymns interpretate magistralmente dai numerosi solisti del coro.