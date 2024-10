Lanazione.it - Poliziotti indagati. La politica si spacca. E i sindacati difendono: "Operato giusto"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Cooperazione colposa, eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi e lesioni personali". È questa l’accusa – resa ufficiale anche da una nota della polizia di stato – con la quale dieci agenti di polizia sono stati raggiunti dalla "notifica delle informazioni di garanzia e dell’invito a rendere interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero" per le manganellate agli studenti in via San Frediano durante il corteo per la pace in Palestina non autorizzato del 23 febbraio. "Nessuno degli– aggiunge la nota – attualmente ricopre incarichi di natura operativa presso la Questura di Pisa". Nella ressa che si formò davanti al liceo Russoli, infatti, icaricarono i manifestanti, in gran parte ragazzi delle superiori, per impedirgli di raggiungere piazza dei Cavalieri.