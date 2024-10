Calciomercato.it - Nuova tegola per Inzaghi, cambio obbligato: a rischio per Inter-Juve

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Impegnata nella sfida di Champions League contro lo Young Boys, l’deve far fronte ad un altro infortunio.costretto alPiove sul bagnato per l’, almeno sul fronte infortunati. Chiamata ad un’accelerazione nell’ultimo terzo della sfida contro lo Young Boys per sbloccare lo 0-0 con il quale i padroni di casa stanno bloccando i nerazzurri, la compagine diha perso un’altra pedina tutt’altro che trascurabile del proprio scacchiere.(LaPresse) – Calciomercato.itA ridosso del 52?, infatti, Carlos Augusto ha alzato bandiera bianca. Dopo essersi accasciato a terra, l’ex esterno mancino del Monza ha immediatamente sollecitato l’attenzione dello staff medico nerazzurro per un risentimento ai flessori della coscia sinistra.