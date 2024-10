LIVE Berrettini-Tiafoe, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: una vittoria può dare nuovo impulso, si gioca in serata (Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Matteo Berrettini e l’americano Frances Tiafoe. Terzo confronto diretto tra i due, con la situazione sull’1 pari dopo il successo del romano nel Masters 1000 di Roma (2018) e la risposta dello statunitense a Cincinnati nel 2022. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale colui che avanzerà nello spot in cui si disputeranno le sfide Khachanov-Seyboth Wild e Nakashima-Paul. Berrettini, ventottenne romano, si presenta all’appuntamento con il torneo indoor austriaco dopo aver ceduto al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai al ritrovato Rune ed a Stoccolma all’estroso svizzero Stricker. Oasport.it - LIVE Berrettini-Tiafoe, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: una vittoria può dare nuovo impulso, si gioca in serata Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’ATP 500 ditra Matteoe l’americano Frances. Terzo confronto diretto tra i due, con la situazione sull’1 pari dopo il successo del romano nel Masters 1000 di Roma (2018) e la risposta dello statunitense a Cincinnati nel 2022. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale colui che avanzerà nello spot in cui si disputeranno le sfide Khachanov-Seyboth Wild e Nakashima-Paul., ventottenne romano, si presenta all’appuntamento con il torneo indoor austriaco dopo aver ceduto al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai al ritrovato Rune ed a Stoccolma all’estroso svizzero Stricker.

