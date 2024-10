Ilfattoquotidiano.it - La mannaia del governo sulla scuola: in manovra previsto il taglio di oltre 5600 docenti dal 2025. Il comparto: “Insostenibile”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Alla fine la sforbiciata richiesta dal ministro dell’Economia e della Finanza Gian Carlo Giorgetti è arrivata anche in viale Trastevere. E se la prima bozza della legge di Bilancio offre uno zuccherino ai precari che finalmente potranno avere – almeno per quest’anno – anche loro il bonus carta docente di cinquecento euro, allo stesso tempo sono in molti a dover ingoiare il rospo di un, dal prossimo anno scolastico, di 5.660 posti dell’organico dell’autonomia e di 2.174 unità del personale ausiliario. Un grosso problema per le organizzazioni sindacali e per ildei dirigenti scolastici che faticano sempre più a mandare avanti le scuole. Il documento arrivato in Parlamento dopo un lungo lavorio con Palazzo Chigi alla fine ha lasciato in molti a bocca aperta.