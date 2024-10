Fuoco in piazza Piave a Lampedusa: incendio danneggia un'auto della guardia costiera e un furgone (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una Fiat Panda, della guardia costiera, e un furgoncino, di proprietà di un commerciante dell'isola, sono stati danneggiati da un incendio divampato in piazza Piave, a pochi passi dall'ufficio postale di Lampedusa. Ad accorrere, riuscendo subito a spegnere le fiamme, sono stati i vigili del Fuoco Agrigentonotizie.it - Fuoco in piazza Piave a Lampedusa: incendio danneggia un'auto della guardia costiera e un furgone Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una Fiat Panda,, e un furgoncino, di proprietà di un commerciante dell'isola, sono statiti da undivampato in, a pochi passi dall'ufficio postale di. Ad accorrere, riuscendo subito a spegnere le fiamme, sono stati i vigili del

