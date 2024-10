EA FC 25 TOTW 6 Elenco Carte Speciali Squadra Della Settimana Del 23 Ottobre (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Annunciato il TOTW 6 Della modalità Ultimate Team di EA Sports FC 25. Le Carte Speciali del Team Of The Week sono state svelate e saranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledi 23 Ottobre. Nel sesto TOTW sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. L’attaccante inglese del Bayern Monaco Harry Kane che ha segnato tre gol nella vittoria in casa contro lo Stoccarda. Il difensore croato del Manchester City Joško Gvardiol che ha segnato un gol nella vittoria in trasferta sul campo dell’Wolverhampton, mentre il centrocampista spagnolo del Barcellona Pedri ha fornito un assist sia nella vittoria in casa contro il Siviglia. Fifaultimateteam.it - EA FC 25 TOTW 6 Elenco Carte Speciali Squadra Della Settimana Del 23 Ottobre Leggi tutta la notizia su Fifaultimateteam.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Annunciato ilmodalità Ultimate Team di EA Sports FC 25. Ledel Team Of The Week sono state svelate e saranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledi 23. Nel sestosono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. L’attaccante inglese del Bayern Monaco Harry Kane che ha segnato tre gol nella vittoria in casa contro lo Stoccarda. Il difensore croato del Manchester City Joško Gvardiol che ha segnato un gol nella vittoria in trasferta sul campo dell’Wolverhampton, mentre il centrocampista spagnolo del Barcellona Pedri ha fornito un assist sia nella vittoria in casa contro il Siviglia.

