Beffa continua, della serie aggrediti e inquisiti: indagati una decina di poliziotti per gli scontri di Pisa al corteo Pro-Pal (Di mercoledì 23 ottobre 2024) poliziotti sotto attacco, della serie: malmenati e pure inquisiti. Non bastavano le conclusioni del rapporto Ecri (organismo del Consiglio d'Europa) con le accuse rivolte alle forze dell'ordine italiane di razzismo e profanazione razziale. Ora ci si mette anche la Procura di Pisa che ha emesso una serie di avvisi di garanzia in relazione alle cariche della polizia al corteo studentesco pro-Pal del 23 febbraio scorso nella città della torre pendente. E sono dieci i poliziotti indagati. scontri al corteo Pro-Pal di Pisa, la Procura di Pisa apre un'indagine: 10 poliziotti indagati Dunque, la Procura di Pisa apre un fascicolo sui disordini ai corteo Pro-Pal di febbraio: e sono una decina i poliziotti indagati a vario titolo, per i reati di eccesso colposo di legittima difesa e lesioni lievi colpose.

