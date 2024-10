Quotidiano.net - Arriva il messaggio del Presidente Mattarella

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si è di recente celebrata la 74° Giornata Nazionale per le Vittime del Lavoro, organizzata in Campidoglio a Roma e voluta dall’ANMIL, Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. Un evento molto significativo e di grandissima rilevanza, anche sociale: “La sicurezza è una questione di dignità umana e una priorità permanente per la Repubblica italiana”: a parlare è stato ildella Repubblica, Sergio, proprio in occasione della 74esima Giornata Nazionale per le Vittime del Lavoro: «Ogni vita persa, ogni vita compromessa, chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite della salute e della dignità di chi lavora.