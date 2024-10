Superguidatv.it - The Last of the Sea Women, la recensione del documentario

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Sono diventate patrimonio UNESCO, portatrici di una tradizione che con il passare del tempo rischia sempre più di essere dimenticata e che uncome Theof the Seafa bene a ricordare, ampliandone la conoscenza al grande pubblico. Disponibile nel catalogo di AppleTV+ dove è entrato nella top 10 dei film più visti, il progetto è prodotto dalla compagnia A24, ormai sinonimo di qualità, e ci accompagna alla scoperta di queste donne uniche e di un mestiere da preservare ad ogni costo. Le haenyeo sono sommozzatrici che lavorano nella provincia sudcoreana di Jeju, il cui compito è quello di immergersi nelle acque locali per raccogliere molluschi, alghe e altre forme di vita marina che si trovano in quel mare.