Serbia e Italia firmano un memorandum per lo sviluppo tecnologico (Di martedì 22 ottobre 2024) L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha ospitato oggi in residenza la cerimonia di firma del memorandum d'Intesa tra Bio4 Campus, Arexpo S.p.A. e la Fondazione Innovazione e Trasferimento tecnologico (FITT), alla presenza del ministro della Scienza, dello sviluppo tecnologico e dell'Innovazione, Jelena Begovic. L'intesa punta a promuovere l'interazione e le collaborazioni tra il nuovo centro serbo per le biotecnologie Bio4 Campus e il Milano Innovation District – MIND realizzato da Arexpo SpA. La cerimonia di firma è stata seguita da un seminario intitolato "I distretti dell'innovazione: nuovi modelli per fronteggiare sfide comuni e creare sinergie nella scienza e nella tecnologia" animato dal CEO di Arexpo, Igor De Biasio, dal Presidente di FITT, Alberto Mina, e dalla Direttrice del Bio4 Campus, Smiljana Krivokuca.

