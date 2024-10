Anteprima24.it - Palestre comunali, c’è l’avviso per la concessione d’uso temporaneo

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato pubblicatoper l’assegnazione delleper l’anno sportivo 2024-2025. Il documento, consultabile integralmente al seguente link https://web.comune.benevento.it/mc/mcpdettaglio.php?idpubbl=34618 , prevede lain uso, negli spazi orari al di fuori delle attività scolastiche, per lo svolgimento di attività sportive compatibili con le caratteristiche tecniche delle strutture. Queste ledisponibili: Ic Sant’Angelo a Sasso plesso di via Pascoli, Ic Sant’Angelo a Sasso plesso di via Ciletti, Ic Moscati plesso di via Nuzzolo, ex plesso scolastico San Modesto di via Firenze. Gli orari di disponibilità sono dal lunedì al giovedì dalle 16,30 alle 21,30, il venerdì dalle 16,00 alle 21,30, ad eccezione del plesso di via Firenze disponibile dalle 16,00 alle 21,30 dal lunedì al venerdì.