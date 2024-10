Mister Movie | Zoe Saldaña e il suo addio a Gamora: uno sguardo al futuro del personaggio (Di martedì 22 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Zoe Saldaña, iconica interprete di Gamora nel Marvel Cinematic Universe (MCU), ha recentemente dichiarato che il suo tempo all’interno del franchise dei Guardiani della Galassia è giunto al termine. Tuttavia, l’attrice ha espresso un desiderio chiaro su cosa potrebbe accadere al suo personaggio nel futuro dell’MCU. Cosa ha detto Zoe Saldaña su Gamora? In una recente intervista con Variety, Saldaña ha riflettuto sul suo percorso nel MCU, affermando di sentirsi pronta a dire addio a Gamora. Ma, piuttosto che chiudere definitivamente la porta, l’attrice ha lanciato un suggerimento su chi dovrebbe raccogliere la sua eredità: “Lasciate che sia una ragazza di colore a interpretare Gamora”, ha detto. Mistermovie.it - Mister Movie | Zoe Saldaña e il suo addio a Gamora: uno sguardo al futuro del personaggio Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Zoe, iconica interprete dinel Marvel Cinematic Universe (MCU), ha recentemente dichiarato che il suo tempo all’interno del franchise dei Guardiani della Galassia è giunto al termine. Tuttavia, l’attrice ha espresso un desiderio chiaro su cosa potrebbe accadere al suoneldell’MCU. Cosa ha detto Zoesu? In una recente intervista con Variety,ha riflettuto sul suo percorso nel MCU, affermando di sentirsi pronta a dire. Ma, piuttosto che chiudere definitivamente la porta, l’attrice ha lanciato un suggerimento su chi dovrebbe raccogliere la sua eredità: “Lasciate che sia una ragazza di colore a interpretare”, ha detto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zoe Saldaña condivide il più grande rimpianto su Gamora : “Vorrei poter tornare indietro e rifare tutto” - itNon lasciatevi ingannare dal fatto che Saldaña abbia del rancore nei confronti del MCU, però. com/f25OJw4AEi — Variety (@Variety) October 21, 2024 Zoe Saldaña says that she wishes she “could go back and reshoot what Gamora was going through in the ‘Avengers’ movies…so that I can push a little harder. (Cinefilos.it)

Zoe Saldaña condivide il più grande rimpianto su Gamora : “Vorrei poter tornare indietro e rifare tutto”. - L’arco narrativo di Gamora è stato alla fine piuttosto soddisfacente e c’era solo tanto spazio in entrambi i film degli Avengers. Il viaggio nel tempo ha aperto la porta al suo ritorno in Avengers: Endgame, anche se come variante precedente a Guardiani della Galassia. Per quanto riguarda il significato di essere la figlia di Thanos, la Nebula di Karen Gillan ha dovuto fare la maggior parte del ... (Cinefilos.it)

Zoe Saldana sul futuro di Gamora nel MCU : "Lasciate che sia un'altra attrice di colore a interpretarla" - . Il futuro di Gamora secondo Zoe Saldana Parlando della sua esperienza sul set di alcuni blockbuster particolarmente apprezzati dalla critica e dal pubblico, Zoe Saldana ha sottolineato: "Vorrei poter tornare indietro e fare un lavoro migliore per Gamora. . L'attrice, in un'intervista rilasciata a Variety, ha parlato del suo coinvolgimento nei film tratti dai fumetti e perché pensa sia ... (Movieplayer.it)