"Mamma, vado a fare una rapina", la donna chiama i carabinieri e fa arrestare il figlio (Di martedì 22 ottobre 2024) Ha destato molto scalpore la notizia di pochi giorni fa di una madre che fece arrestare il figlio a Frosinone con l'accusa di furto e aggressione. In realtà si è scoperto poi che la donna si era inventata tutto e che denunciò il figlio solo per tenerlo lontano dalla fidanzata che a lei non piaceva affatto. Qualcosa di simile è successo nel torinese, dove una Mamma ha denunciato il figlio, ma questa volta il reato era vero. La rapina "annunciata" Un ragazzo di 33 anni, con diversi precedenti penali e problemi di tossicodipendenza, ha detto candidamente alla madre: "Mamma non ce la faccio più, vado a fare una rapina dal tabacchino in paese". La madre ha fatto di tutto per fermarlo, seguendolo anche per strada, ma è stato tutto inutile poiché l'uomo si è infilato in auto ed è partito via a tutto gas per compiere la rapina annunciata.

Madre di Anagni denuncia falso abuso domestico per punire il figlio innamorato di una donna sposata - Questo caso servirà anche a sollevare interrogativi sulle dinamiche di abuso e di violenza di genere, non solo dal punto di vista delle vittime, ma anche di quelli falsamente accusati. La madre, secondo fonti vicine al processo, ha confessato di aver architettato le accuse per punire il figlio che aveva scelto di frequentare una ragazza originaria dell’est Europa, la quale, tra l’altro, era già ... (Gaeta.it)

Donna si intrufola in un appartamento e non vuole più uscire : il figlio denunciato per abbandono - Nella serata di ieri, gli agenti di polizia sono intervenuti nel quartiere Le Grazie in seguito di una segnalazione. Un uomo ha raccontato agli agenti della presenza di una sconosciuta all'interno del suo appartamento. Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato un'anziana signora in stato... (Anconatoday.it)

"Suo figlio ha investito e ucciso una donna" : anziana derubata di ori e gioielli in casa - L'accaduto "Signora sono un carabiniere della provincia di Novara, suo figlio ha investito una donna e ora è in caserma a. L'episodio è avvenuto qualche giorno fa con la "solita" tecnica della telefonata. Truffa ai danni di una anziana a Trecate: portati via ori e gioielli che aveva in casa. (Novaratoday.it)