Il clima cambia e il paradigma va cambiato

di Enrico Bruni* Sarebbe irresponsabile liquidare le immagini di questi giorni, con intere parti della Toscana e quartieri sott'acqua, solo come cattiva amministrazione; abbiamo bisogno di nuovi paradigmi per governare le città. È il 'cambiamento climatico' e non basta sturare un tombino per proteggersi. Certo, guardando alla situazione dei nostri quartieri, se il Comune si decidesse a intervenire in modo decisivo sulla manutenzione, risolvendo probabili intasi e andando a separare le reti fognarie, i danni di questi nubifragi potrebbero essere drasticamente ridotti. Con l'aumento del riscaldamento globale il mare diventa più caldo e fornisce all'atmosfera energia che viene poi scaricata sul territorio, attraverso nubrifagi di intensità devastante. Due sono le cose che possiamo fare per proteggerci dalla violenza di questi eventi.

